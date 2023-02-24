«Лацио» сыграет «АЗ», «Шериф» - с «Ниццей». Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финал Лиги конференций.
В ее результате образовались следующие пары:
АЕК Ларнака (Греция) — «Вест Хэм» (Англия);
«Фиорентина» (Италия) — «Сивасспор» (Турция);
«Лацио» (Италия) — «АЗ» (Нидерланды);
«Лех» (Польша) — «Юргорден» (Швеция);
«Базель» (Швейцария) — «Слован» (Словакия);
«Шериф» (Молдавия) — «Ницца» (Франция);
«Андерлехт» (Бельгия) — «Вильярреал» (Испания);
«Гент» (Бельгия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция).
Первые матчи всех противостояний пройдут 9 марта, а ответные - неделю спустя (16 марта).
источник: «Советский спорт»