«Лацио» сыграет «АЗ», «Шериф» - с «Ниццей». Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Борис Игнатьев: Искрометная игра от «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением от матча «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в ответном матче 1/9 финала Лиги Европы.