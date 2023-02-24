Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном» до 2027 года

«Эвертон» объявил о продлении контракта с голкипером Джорданом Пикфордом до 30 июня 2027 года.

- «Эвертон» - большой клуб. Последние несколько сезонов были не такими, как мы хотели, но теперь у нас есть тренер, который, я верю, укажет нам правильное направление и поднимет нас в таблице. Моя цель – добиться успеха в этом клубе. Болельщики, персонал и товарищи по команде отлично относились ко мне с самого моего появления, и я хочу быть лучшим для них, - приводит слова вратаря пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Пикфорд провел 23 матча, в которых пропустил 33 мяча и пять раз сыграл «на ноль».