Валерий Гладилин: У «Локомотива» очень маленькие шансы пройти «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Локомотива» на проход красно-белых в Кубке России.
24 февраля 2023 16:10
«У «Локомотива» очень маленькие шансы пройти «Спартак». Вовремя следующий игры будет более благоприятная погода. Думаю, «Спартак» победит с более крупным счетом», — сказал Гладилин «Газете.Ru».
22 февраля «Спартак» в первом матче 1/4 финала Кубка России обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Единственный гол забил Данил Пруцев. Ответная игра между этими командами пройдет 27 февраля. Также вчера прошел еще один матч плей-офф Пути РПЛ в Кубке России, в котором «Ростов» и «Урал» сыграли вничью 1:1.
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