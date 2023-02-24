Борис Игнатьев: Искрометная игра от «Манчестер Юнайтед»

«Откровенно говоря, я не ожидал такой прыти, такой искрометной игры от «Манчестера». Мне виделось, что за счет своей «ухоженной» игры «Барселона» добьется преимущества. «Манчестер» трясет, и они не показывали в английском чемпионате игр, достойных этого великого клуба.

Но второй матч, а вчера — в особенности, они просто подавили своей активностью, проявлением индивидуальностей больших мастеров, угадали с заменой. У них в составе просто большие мастера, и они вчера по праву добились победы и опрокинули навзничь «Барселону».

«Барселона» фрагментами напоминала о себе, но на фоне «Манчестера» они не выдержали конкуренции. «МЮ» двигается дальше, а «Барселоне» надо задуматься, как проводить селекцию, и ждать, когда молодежь, которая вчера не участвовала, поправится и, возможно, придаст команде новый импульс», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».