Тарханов считает, что ЦСКА может побороться за медали чемпионата России

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы армейцев в чемпионате России после победы команды над «Краснодаром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка страны.

«ЦСКА провел очень сильный матч, вся команда сыграла очень хорошо. Не знаю почему, но «Краснодар» вчера выглядел очень слабо, ЦСКА был намного лучше. Я думаю, что армейцы при такой игре способны побороться за тройку, а может и за большее. Посмотрим, сезон только возобновился. Все возможно», - приводит «Рейтинг Букмекеров» слова Тарханова.

Армейцы занимают в чемпионате России пятое место, отставая от тройки лидеров на шесть очков.

Что касается ФОНБЕТ Кубка России, то ответная игра против «Краснодара» пройдет 28 февраля на поле «быков».