Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, дающий российское гражданство футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо, сообщает официальный интернет портал правовой информации.

Оба игрока родом из Бразилии, Малком играет в России с 2019 года, а Клаудиньо с 2021-го.

Для того, чтобы начать выступать за сборную России и перестать считаться легионерами оба футболиста должны прожить в новой стране пять лет.

Малком в текущем сезоне Российской премьер-лиги забил 12 мячей в 17 матчах, на счету его соотечественника Клаудиньо 3 гола в 14 играх.