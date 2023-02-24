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Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Президент Путин подписал соответствующий указ.
24 февраля 2023 17:21
автор: Максим Скороходов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, дающий российское гражданство футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо, сообщает официальный интернет портал правовой информации.

Оба игрока родом из Бразилии, Малком играет в России с 2019 года, а Клаудиньо с 2021-го.

Для того, чтобы начать выступать за сборную России и перестать считаться легионерами оба футболиста должны прожить в новой стране пять лет.

Малком в текущем сезоне Российской премьер-лиги забил 12 мячей в 17 матчах, на счету его соотечественника Клаудиньо 3 гола в 14 играх.

источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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