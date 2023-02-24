Марсело стал игроком «Флуминенсе»

Экс-защитник «Реала» Марсело пополнил состав «Флуминенсе». Отметим, что это клуб, в котором бразилец начинал свою карьеру.

34-летний футболист подписал двухлетний контракт.

«Многие годы я мечтал вернуться к истокам: к команде, которая сформировала меня и научила тому, что я знаю о футболе», - приводит пресс-служба «Флуминенсе» слова Марсело.

Марсело присоединился к клубу в статусе свободного агента, 18 февраля он расторг контракт с греческим «Олимпиакосом», в который перешел 2 сентября. За бразильскую команду защитник сыграл десять матчей и забил три гола.