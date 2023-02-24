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Марсело стал игроком «Флуминенсе»

Победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» - воспитанник бразильской команды.
24 февраля 2023 18:46
автор: Максим Скороходов

Экс-защитник «Реала» Марсело пополнил состав «Флуминенсе». Отметим, что это клуб, в котором бразилец начинал свою карьеру.

34-летний футболист подписал двухлетний контракт.

«Многие годы я мечтал вернуться к истокам: к команде, которая сформировала меня и научила тому, что я знаю о футболе», - приводит пресс-служба «Флуминенсе» слова Марсело.

Марсело присоединился к клубу в статусе свободного агента, 18 февраля он расторг контракт с греческим «Олимпиакосом», в который перешел 2 сентября. За бразильскую команду защитник сыграл десять матчей и забил три гола.

источник: ФК «Флуминенсе»
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