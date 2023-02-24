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Тен Хаг рассказал о серьезности травм Рэшфорда и Антони в преддверии финала Кубка Лиги

Манкунианцам предстоит битва за первый трофей в сезоне.
24 февраля 2023 20:27
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о вероятности появления нападающего Маркуса Рэшфорда на поле в финальном матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

«Я не знаю, сыграет ли Маркус. Сейчас игроки прибывают на тренировочную базу, после чего необходимо провести медицинские тесты. Нельзя ничего сказать сразу после игры, нужно ждать обследований.

Что касается Антони - он не примет участия в матче», - приводит слова специалиста кдубная пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, Рэшфорд получил травму в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Барселоны», который «МЮ» выиграл со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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