Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о наставнике «Атлетико» Диего Симеоне.

Отмечается, что мадридскому клубу предстоит встретится с «матрасниками» в 23-м туре Ла Лиги 25 февраля.

«Мне хочется узнать его поближе. Он смог добиться потрясающих результатов с «Атлетико» и думаю, что ему нечему учиться у меня. Было бы интересно узнать процесс его работы на тренировках. Диего – выдающаяся личность», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Напомним, что в настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко после 22 матчей. «Атлетико» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 41 очко.