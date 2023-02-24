Поттер считает, что «Челси» не хватает удачи в этом сезоне 

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

Отмечается, что в этом году «пенсионеры» одержали лишь одну победу.

«Необходимо забыть прошлое и сконцентрироваться на будущих играх. У нас отличный состав, мы должны выигрывать, однако не всегда все идет так, как ты хочешь. Если мы будем играть так, как с с дортмундской «Боруссией», результат обязательно придет», – приводит слова Поттера британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 23 матчей.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов синие уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1.