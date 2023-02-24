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Кроос уверен, что Винисиус станет одним из лучших игроков мира 

По мнению немца, 22-летний игрок еще не реализовал свой потенциал до конца. 
24 февраля 2023 21:50
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Реала» Тони Кроос поделился мнением о форме своего одноклубника Винисиусе Жуниоре.

Отмечается, что бразильский футболист присоединился к королевскому клубу в 2018 году.

«Он еще не достиг предела своего потенциала. Он может выступать еще лучше, однако уже сильно влияет на результат нашей команды. Определенно, что он станет одним из лучших футболистов мира в будущем», – приводит слова Крооса американская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Реал» Винисиус провел 35 матчей, забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

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