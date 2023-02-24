Месси отказывается от сокращении зарплаты в «ПСЖ» 

Нападающий «ПСЖ» по-прежнему не может договориться о новом контракте с французским клубом. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что аргентинский форвард может продолжить свою карьеру в MLS, перейдя в «Интер Майами».

Как утверждает источник, чемпион мира 2022 года не желает сокращения своей зарплаты и сомневается в продлении трудового соглашения с красно-синими. В данный момент 35-летний форвард получает 38 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 27 матчей, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.