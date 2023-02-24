Каземиро назвал АПЛ самым сложным в мире турниром

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что АПЛ является для него самым сложным чемпионатом в мире.

«Я не хочу недооценивать Ла Лигу, но в АПЛ матчи гораздо более сложные, больше движения. В Испании обычно предпочитают тики-таку. Здесь же больше переходов владения, больше атакующих движений.

Я хочу, чтобы меня знали здесь как игрока, который выигрывает чемпионаты. Это самое важное. Мы знаем, что завоевывать титулы трудно, особенно в Премьер-лиге, где каждая игра тяжелая. Но я хочу этого добиться. Это нелегко, мы знаем. Премьер-лига - самый сложный чемпионат в мире», - приводит слова футболиста пресс-служба манкунианцев.

Напомним, Каземиро пришел в «МЮ» по ходу сезона и провел в составе команды 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил четыре мяча.

После 24 матчей «МЮ» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.