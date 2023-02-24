Боули желает приобрести «Страсбур» и сделать его фарм-клубом «Челси» 

Руководство «Челси» рассматривает возможность покупки французского клуба «Страсбур». Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что президент команды из Эльзасы Марк Келлер готов к продаже команды.

Как утверждает источник, американские владельцы «пенсионеров», включая Тодда Боули намерены приобрести 100% клуба Лиги 1. Сообщается, что таким образом, лондонский клуб сможет отдавать в аренду своих игроков для дальнейшего развития.

Добавим, что в настоящий момент «Страсбур» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 21 очко после 24 матчей.