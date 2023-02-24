«Реал» видит в Клоппе замену Анчелотти на посту главного тренера клуба

«Реал» находится в поисках преемника главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт 63-летнего наставника с мадридской командой рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, сливочные рассчитывают пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на руководящую должность в случае ухода итальянского специалиста.

Добавим, что Анчелотти второй раз возглавил «Реал» в 2021 году. В нынешнем сезоне королевский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко после 22 матчей.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Анчелотти обыграли «Ливерпуль» со счетом 5:2.