Жоржиньо заявил, что Артета напоминает ему бывшего тренера «Челси» Сарри

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо поделился мнением о главном тренере команды Микеле Артете.

Отмечается, что 31-летний игрок сравнил испанца с наставником «Лацио» Маурицио Сарри.

«Артета немного напоминает мне Сарри. Я привык работать с менеджером, который вникает в детали. Для меня детали имеют значение. В конце концов это и отличает хорошую команду от команды-победителей», – приводит слова Жоржиньо британская пресса.

Напомним, что в январе 2023 года Жоржиньо перешел из «Челси» в «Арсенал» за 11,3 миллионов евро. В текущем сезоне за «канониров» он провел три матча и не отметился результативными действиями.