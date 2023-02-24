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Защитник «Марселя» сравнил Мбаппе с Малиновским

Команды готовятся к очному поединку в 25-м туре чемпионата Франции.
24 февраля 2023 23:02
автор: Александр Шульгин

Защитник «Марселя» Нуну Тавареш поделился своими ожиданиями от матча 25-го тура французской Лиги 1, в котором его команда сыграет против лидера чемпионата - «ПСЖ».

«Килиан Мбаппе? Мы не думаем лишь про одного игрока на поле. «Марсель» хочет играть в свою игру. У них есть Мбаппе, у нас есть Алексис Санчес, Руслан Малиновский и другие. Нам все равно, сыграет Мбаппе или нет», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча пройдет 26 февраля в Марселе. Начало в 22.45 по московскому времени.

После 24 туров команды занимают два первых места в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует «ПСЖ», опережая «Марсель» на пять очков.

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