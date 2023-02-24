Защитник «Марселя» сравнил Мбаппе с Малиновским

Защитник «Марселя» Нуну Тавареш поделился своими ожиданиями от матча 25-го тура французской Лиги 1, в котором его команда сыграет против лидера чемпионата - «ПСЖ».

«Килиан Мбаппе? Мы не думаем лишь про одного игрока на поле. «Марсель» хочет играть в свою игру. У них есть Мбаппе, у нас есть Алексис Санчес, Руслан Малиновский и другие. Нам все равно, сыграет Мбаппе или нет», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что встреча пройдет 26 февраля в Марселе. Начало в 22.45 по московскому времени.

После 24 туров команды занимают два первых места в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует «ПСЖ», опережая «Марсель» на пять очков.