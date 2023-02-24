«Ювентус» сохранит Ди Марию, если команда попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария намерен продлить свое трудовое соглашение с командой в том случае, если туринский клуб пробьется в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Паоло Нонмолло в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 35-летнего игрока с «бьянконери» истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, аргентинец готов продлить контракт с итальянским клубом на год, если подопечные Массимилиано Аллегри завоют путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Напомним, что Ди Мария присоединился к «Ювентусу» в июле 2022 года. В текущем сезоне за «Старую синьору» он провел 21 матч, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.