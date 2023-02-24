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Гвардиола об эмоциях Холанда: Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено

Футболист расстроен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
24 февраля 2023 23:37
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру и эмоции нападающего команды Эрлинга Холанда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Эрлинг Холанд расстроен? С «Лейпцигом» он мало касался мяча, но с «Ноттингемом» у Эрлинга были моменты и в первом, и во втором таймах. Нападающий - самая сложная позиция в футболе: на нём всегда два защитника, а в случае с Холандом - еще больше. В матче с «Лейпцигом» нам пришлось нелегко, мы должны были чаще находить его передачами.

Если он расстроен, то ничего страшного, я тоже расстроен. Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено», - приводит слова специалиста иностранная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Холанд в 32 матчах текущего сезона отличился уже 32 раза, побив множество рекордов АПЛ.

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Гвардиола об эмоциях Холанда: Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено
Футболист расстроен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
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