Гвардиола об эмоциях Холанда: Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру и эмоции нападающего команды Эрлинга Холанда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Эрлинг Холанд расстроен? С «Лейпцигом» он мало касался мяча, но с «Ноттингемом» у Эрлинга были моменты и в первом, и во втором таймах. Нападающий - самая сложная позиция в футболе: на нём всегда два защитника, а в случае с Холандом - еще больше. В матче с «Лейпцигом» нам пришлось нелегко, мы должны были чаще находить его передачами.

Если он расстроен, то ничего страшного, я тоже расстроен. Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено», - приводит слова специалиста иностранная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Холанд в 32 матчах текущего сезона отличился уже 32 раза, побив множество рекордов АПЛ.