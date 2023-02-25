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Анчелотти сравнил Рамоса с Мальдини: Тренировался раз в неделю и выиграл Лигу чемпионов

Испанец объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
25 февраля 2023 09:19
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса завершить карьеру в сборной Испании.

«Вопрос к возрасту такой же, как и к молодости. Если футболист соответствует требованиям, вам не нужно смотреть в паспорт. Необходимо оценивать то, что происходит на поле каждый день.

Иногда мне говорят, что я не пользуюсь молодежкой «Реала». Они, видимо, просто забывают, что я в «Парме» поставил в ворота 17-летнего парня, которым был Буффон. Он был очень хорош, лучше других взрослых вратарей. То же самое и с 40-летними, когда еще можно выиграть Лигу чемпионов, например, как Мальдини в 39 лет, который тренировался только раз в неделю. Но он играл, потому что был лучше других», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, в составе «красной фурии» Рамос является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В текущем сезоне защитник провел 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил два мяча.

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