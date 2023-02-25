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«Лилль» поднялся на пятое место чемпионата Франции, победив «Брест»

Команда Паулу Фонсека борется за еврокубки.
25 февраля 2023 01:10
автор: Максим Скороходов

«Лилль» в домашнем матче 25-го тура Лиги 1 победил «Брест» со счетом 2:1.

Гости открыли счет первыми благодаря автоголу Тьягу Джалу (8-я минута), но не смогли добыть очки, пропустив во втором тайме от Бафоде Диаките (60) и бразильского защитника Александро (80).

Команда Паулу Фонсенка набрала 44 очка и поднялась на пятое место, подопечные Бруно Груже остались с 20 очками на 16-й позиции.

В следующем туре «Лилль» 4 марта сыграет в гостях с «Лансонм», «Брест» на следующий день проведет выездную игру со «Страсбуром».

Лига 1

25-й тур

«Лилль» (Лилль) - «Брест» (Брест) - 2:1 (0:1)

Голы: Диаките, 60; Александро, 80 - Джалу, 8 (автогол)

источник: «Советский спорт»
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