«Грустно и больно»: Кьеллини призвал болельщиков «Ювентуса» не бросать команду в трудные времена

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился своими соображениями о событиях, происходящих в итальянском клубе.

«Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с «Ювентусом». Нелегко, когда ты не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Болельщикам сейчас нужно набраться терпения, потому что клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что всё закончится наилучшим образом.

Игроки должны идти от матча к матчу, результат мы увидим в конце сезона. Что касается того, что происходит в суде, мы не можем судить - может быть, это плохо, а может быть и хорошо. Учитывая то, какая на мне была ответственность в «Ювентусе», сейчас мне тяжело быть вдали от команды», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации, связанные с переходом Роналду в 2018 году из мадридского «Реала». Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала информация о том, что в пандемию, после отказа ряда игроков от части своей зарплаты руководство клуба заключило с ними отдельные тайные договоры, по которым футболисты продолжили получать деньги.