Вратарь «Краснодара» Сафонов продолжает играть в футбол из-за интереса к спорту

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как мотивирует себя продолжать заниматься профессиональной деятельностью с учетом отстранения России от международных соревнований.

«Моя мотивация — это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче. Думаю, что нужно находить в себе силы без еврокубков, которые подстрекали тебя на то, чтобы больше работать, нужно находить другие интересы и причины, почему ты должен максимально работать», - приводит «Рейтинг букмекеров» слова Сафонова.

Добавим, что Россия отстранена от всех турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления. Сборная России уже точно пропустит чемпионат Европы 2024 года.