ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мессиас ответил на вопрос, что помешает «Милану» стать чемпионом Италии в текущем сезоне

«Россонери» являются действующими обладателями титула.
25 февраля 2023 10:24
автор: Александр Шульгин

Бразильский футболист «Милана» Жуниор Мессиас оценил шансы команды на второе подряд скудетто.

«В этом сезоне у нас появилось осознание того, кто мы есть. Мы вместе прошли через негативный период, всегда были рядом друг с другом, мы продолжали борьбу, и, если бы не «Наполи», мы могли бы надеяться на скудетто. Сейчас мы отстаём от «Интера» на три очка и занимаем четвёртое место. Мы в пути.

Возвращение Ибрагимовича и Меньяна после травм важно для нас, но важны и все остальные игроки. Флоренци, Бакайоко, который помог нам в последнем матча», - приводят слова игрока иностранные СМИ.

Напомним, после 23 туров «Милан» с 44 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. В ближайшем матче 26 февраля команда Стефано Пиоли на своем поле примет «Аталанту».

Это интересно:
«Зенит» показал поле в Ульяновске, где сыграет с «Волгой» в ФОНБЕТ Кубке России (видео)
Газон закрыли от снега.
25.02.2023 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Актер Маклаков уверен, что «Спартак» снова выиграет FONBET Кубок России
Перед ответным матчем красно-белые имеют преимущество в один мяч.
25.02.2023 11:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
Президент «Наполи» допустил продажу Осимхена и Хвичи
В ближайшей перспективе клуб не намерен отпускать обоих футболистов.
25.02.2023 10:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мессиас ответил на вопрос, что помешает «Милану» стать чемпионом Италии в текущем сезоне
«Россонери» являются действующими обладателями титула.
25.02.2023 10:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Вратарь «Краснодара» Сафонов продолжает играть в футбол из-за интереса к спорту
Каждый находит свою мотивацию в отсутствии еврокубков.
25.02.2023 10:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Грустно и больно»: Кьеллини призвал болельщиков «Ювентуса» не бросать команду в трудные времена
Туринцы лишились 15 очков в Серии А из-за финансового скандала.
25.02.2023 10:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Анчелотти сравнил Рамоса с Мальдини: Тренировался раз в неделю и выиграл Лигу чемпионов
Испанец объявил о завершении карьеры в сборной Испании.
25.02.2023 09:19
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лилль» поднялся на пятое место чемпионата Франции, победив «Брест»
Команда Паулу Фонсека борется за еврокубки.
25.02.2023 01:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гвардиола об эмоциях Холанда: Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено
Футболист расстроен результатом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
24.02.2023 23:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с нападающим Альмироном 
Парагвайский футболист выступает за английский клуб с 2019 года. 
24.02.2023 23:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика