Мессиас ответил на вопрос, что помешает «Милану» стать чемпионом Италии в текущем сезоне

Бразильский футболист «Милана» Жуниор Мессиас оценил шансы команды на второе подряд скудетто.

«В этом сезоне у нас появилось осознание того, кто мы есть. Мы вместе прошли через негативный период, всегда были рядом друг с другом, мы продолжали борьбу, и, если бы не «Наполи», мы могли бы надеяться на скудетто. Сейчас мы отстаём от «Интера» на три очка и занимаем четвёртое место. Мы в пути.

Возвращение Ибрагимовича и Меньяна после травм важно для нас, но важны и все остальные игроки. Флоренци, Бакайоко, который помог нам в последнем матча», - приводят слова игрока иностранные СМИ.

Напомним, после 23 туров «Милан» с 44 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. В ближайшем матче 26 февраля команда Стефано Пиоли на своем поле примет «Аталанту».