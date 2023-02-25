Президент «Наполи» допустил продажу Осимхена и Хвичи

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не исключил возможной продажи нигерийского форварда Виктора Осимхена и грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Я очень хорош в заключении контрактов. Так что, когда удержать Осимхена и Кварацхелию не составит особого труда. Впрочем, никогда не говори никогда. Временами бывают предложения, от которых невозможно отказаться. Так что никогда не знаешь наверняка. Я считаю, мы еще долго сможем наблюдать, как они блистают на поле», - приводит слова руководителя иностранная пресса.

Напомним, что грузин после перехода в итальянский клуб в 19 матчах Серии А забил уже десять мячей и сделал 11 результативных передач.

Нигериец с 18 голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Италии.