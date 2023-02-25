Актер Маклаков уверен, что «Спартак» снова выиграет FONBET Кубок России

Заслуженный артист России Алексей Маклаков оценил шансы московского «Спартака» во второй раз подряд завоевать Кубок России.

«Матч «Локомотив» - «Спартак» я видел отрезками, поэтому нет никакого впечатления от игры. В ответной встрече «Локомотив» будет напрягаться, но «Спартак» выиграет и пройдёт в следующую стадию Кубка России.

Верю ли, что «Спартак» во второй раз подряд выиграет Кубок России? Конечно. Как я могу не болеть за свою команду? Не могу себе представить болельщиков, которые думают о третьем месте. Это же смешно. Болею за то, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», - приводит слова актера «РБ Спорт».

Напомним, первая встреча 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Ответный матч состоится 27 февраля. Начало в 20.00 по московскому времени.