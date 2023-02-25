Дракслер больше не выйдет на поле в текущем сезоне из-за травмы и операции

Полузащитник французского «ПСЖ» и сборной Германии, выступающий на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику», пропустит остаток сезона из-за травмы.

По информации зарубежной прессы, футболист перенес операцию на голеностопе и продолжит восстановление в Португалии, не возвращаясь во Францию.

Напомним, в текущем сезоне Дракслер провел всего четыре матча во всех клубных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

После 21 тура «Бенфика» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, на пять очков опережая ближайшего преследователя - «Порту».