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Дракслер больше не выйдет на поле в текущем сезоне из-за травмы и операции

Немец будет проходить восстановление в Португалии.
25 февраля 2023 12:09
автор: Александр Шульгин

Полузащитник французского «ПСЖ» и сборной Германии, выступающий на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику», пропустит остаток сезона из-за травмы.

По информации зарубежной прессы, футболист перенес операцию на голеностопе и продолжит восстановление в Португалии, не возвращаясь во Францию.

Напомним, в текущем сезоне Дракслер провел всего четыре матча во всех клубных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

После 21 тура «Бенфика» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, на пять очков опережая ближайшего преследователя - «Порту».

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