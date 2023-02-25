Шалимов об итогах дерби «Локомотива» со «Спартаком»: В Москве нужен стадион под крышей

Бывший футболист московского «Спартака» и экс-наставник ряда клубов РПЛ Игорь Шалимов поделился своими впечатлениями от первого матча 1/8 финала FONBET Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

«Сначала стоит упомянуть о погодных условиях и антураже. Во время матча в Москве было очень холодно. Вопрос каждый год один и тот же: когда у нас готовили стадионы к ЧМ-2018, обязательно надо было смотреть дальше, а не думать только о самом мундиале. К тому моменту страна перешла на осень-весну, ситуация была достаточно простой: зимы немного сместились, в декабре играть еще комфортно, а в феврале-марте, когда газон выходит из зимы, можно убить поле. В Москве нужен стадион под крышей», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, матч состоялся при температуре около -15 градусов, а решение о его проведении было принято буквально за пару часов до стартового свистка.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 27 февраля на домашней арене красно-белых.