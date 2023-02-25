Рэшфорд раскрыл секрет своей результативности

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд объяснил секрет своей результативности менталитетом.

«В футболе, пожалуй, что 95% зависит от твоего менталитета. Это закладывает фундамент для игры. У многих футболистов есть способности, которые позволяют им играть на высшем уровне. Но отличительной особенностью является их менталитет. Я понимаю его силу и ценность. Я стал гораздо больше концентрироваться на этом аспекте. Он необходим для того, чтобы выигрывать матчи и трофеи», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Рэшфорд провел 37 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал девять результативных передач.