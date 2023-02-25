Клопп объяснил причины неудач «Ливерпуля» в текущем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал на огромное количество травм игроков своей команды. Именно в этом он видит главную причину неудач в текущем сезоне.

«Нашей главной проблемой стали травмы. Когда вам не удается набрать обороты по ходу сезона, вы всегда с чем-то сталкиваетесь, в том числе с игроками, возвращающимися после травм. Прямо сейчас у нас Вирджил ван Дейк возвращается после продолжительной травмы, и люди преждевременно начинают судить о его форме, что действительно забавно. У многих игроков похожие проблемы, и в этом все дело», - приводит его слова британская пресса.

«Любая команда в мире может быть улучшена, и наша, конечно, тоже. Мы знаем, что нуждаемся в переменах, и этим летом мы точно должны что-то предпринять», - добавил немецкий специалист.

Напомним, после 22 туров «Ливерпуль» с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мерсисайдцы на своем поле крупно уступили мадридскому «Реалу» (2:5).