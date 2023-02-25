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Винисиус признался, сколько раз планирует выиграть Лигу чемпионов

Бразилец уже является обладателем трофея.
25 февраля 2023 15:10
автор: Александр Шульгин

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор озвучил количество желаемых трофеев Лиги чемпионов за свою карьеру.

«Я планирую остаться здесь надолго и продолжать побеждать. Моя цель - 5-6 кубков Лиги чемпионов», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, свой первый кубок Лиги чемпионов бразилец выиграл в прошлом сезоне. В финале «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Эта же пара сейчас выясняет, кто пройдет в 1/4 финала нынешнего розыгрыша. Первый поединок в Англии остался за испанцами, которые разгромили соперника на «Энфилде» со счетом 5:2.

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