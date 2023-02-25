Василий Уткин предложил называть Малкома Федором, а Клаудиньо - Клавдием

Известный комментатор и блогер Василий Уткин иронично высказался об оформлении бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Вот жаль, что ушла традиция иностранцев на русской службе называть славянскими именами. Вот была бы круть, если бы так получил паспорт Малком. Он Фелипе Силва де Оливейра Малком. Отличный вариант - Федор (или Филипп) Олегович Малков.

Или Клаудиньо. Полное имя - Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел. Клавдий Луисович Леонидов. Ну ладно: Клавдий Леонидович Родригес», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Кроме того, Василий в шутку предложил обратить игроков в православие.

Напомним, о получении футболистами российского гражданства стало известно накануне.