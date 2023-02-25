«Зенит» разгромил «Волгу» в матче ФОНБЕТ Кубка России

Футболисты петербургского «Зенита» победили ульяновскую «Волгу» в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев (33-я минута), Матео Кассьерра (78) и Иван Сергеев (91). Соперник «Зенита» по второму этапу четвертьфинала Пути регионов определится по итогам жеребьевки. Им станет команда, которая проиграет четвертьфинальные матчи в Пути РПЛ.

Кубок России. 1/4 финала. Первый этап

«Волга» (Ульяновск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3

Голы: Бакаев, 33; Кассьерра, 78; Сергеев (90+1).