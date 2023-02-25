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Аньелли считает, что Суперлига необходима, иначе разрыв между клубами будет только расти

Экс-президент призывает создать новый европейский турнир.
25 февраля 2023 16:46

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли продолжает настаивать на необходимости создания Европейской Суперлиги.

«Суперлига необходима, потому что если все останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдет от футбола. В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что Аньелли был отстранен от футбольной деятельности на два года за финансовые махинации на посту президента туринского клуба.

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