Гвардиола объяснил, почему Фоден перестал попадать в стартовый состав «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему полузащитник команды Фил Фоден перестал попадать в стартовый состав.

«Он приложил невероятные усилия, играя с болью, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу», так что ему пришлось взять отдых. Мы дали ему неделю или две отпуска, и после этого Рияд Марез провел свой лучший отрезок в сезоне, а Джек Грилиш сделал шаг вперед», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что Фоден является воспитанником «горожан». Все за основную команды он провел 199 матчей во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 37 результативных передач.