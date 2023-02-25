Бакаев - о победе над «Волгой» Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал комментарий после победы своей команды над «Волгой» в матче первого раунда плей-офф Пути регионов Кубка России.

«Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось. Доволен тем, что мы победили и с хорошим настроением едем домой готовиться к первому официальному матчу в чемпионате», - приводит слова футболиста пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что встреча в Ульяновске завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев (33-я минута), Матео Кассьерра (78) и Иван Сергеев (91).

Соперник «Зенита» по второму этапу четвертьфинала Пути регионов определится по итогам жеребьевки. Им станет команда, которая проиграет четвертьфинальные матчи в Пути РПЛ.