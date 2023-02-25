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Сергей Семак: Молодцы, старались, играли хорошо и заслуженно победили

«Зенит» оказался сильнее «Волги» в матче Кубка России.
25 февраля 2023 18:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы своей команды над «Волгой» в матче первого раунда плей-офф Пути регионов Кубка России.

«Первый тайм хороший с нашей стороны. К сожалению, счет после первой половины был достаточно скользким. Первые минуты второго тайма были достаточно нервные, но это и понятно, учитывая и погодные условия. После второго гола стало спокойнее, комфортнее. Ребята - молодцы, старались, играли хорошо и заслуженно победили», - приводит слова специалиста пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что встреча в Ульяновске завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев (33-я минута), Матео Кассьерра (78) и Иван Сергеев (91).

Соперник «Зенита» по второму этапу четвертьфинала Пути регионов определится по итогам жеребьевки. Им станет команда, которая проиграет четвертьфинальные матчи в Пути РПЛ.

источник: ФК «Зенит»
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