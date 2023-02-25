Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» и вышла на первое место в Бундеслиге

«Боруссия» на выезде оказалась сильнее «Хоффенхайма» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу дортмундского клуба.

В составе победителей отличился Юлиан Брандт (43-я минута).

Таким образом, команда Эдина Терзича с 46 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Пеллегрино Матараццо находятся на 16-й строчке, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре «Боруссия» примет дома «Лейпциг» (3 марта), а «Хоффенхайм» отправится в гости к «Майнцу» (4 марта).