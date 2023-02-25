«Лейпциг» оказался сильнее «Айнтрахта» и ворвался в топ-4 Бундеслиги

«Лейпциг» на своем поле оказался сильнее «Айнтрахта» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных быков».

В составе победителей отличились Тимо Вернер (6-я минута) и Эмиль Форсберг (40). Франкфуртцы ответили забитым мячом в исполнении Джибриля Соу (61).

Таким образом, команда Марко Розе с 42 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Оливера Гласнера находятся на шестой строчке, имея в своем активе 38 очков.

В следующем туре «Лейпциг» отправится в гости к дортмундской «Боруссии» (3 марта), а «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Вольфсбургом» (5 марта».