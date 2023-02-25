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«Арсенал» победил «Лестер» и укрепил лидерство в АПЛ

Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр».
25 февраля 2023 19:56

«Арсенал» на выезде оказался сильнее «Лестера» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

В составе победителей отличился Габриэль Мартинелли (46-я минута).

Таким образом, команда Микеля Артеты с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Эвертон» (1 марта), а «Лестер» отправится в гости к «Саутгемптону» (4 марта).

источник: «Советский спорт»
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автор: Александр Евграфов
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