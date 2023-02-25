Адвокат Добровинский: Банан бросили расисты-негодяи

В матче «Волга» - «Зенит» болельщик «Волги» кинул банан в уходящего бразильца из «Зенита» Вендела. Что ему за это может грозить, объяснил по просьбе «Советского спорта» адвокат Александр Добровинский:

- Болельщику может грозить или штраф в размере от 300 000 до 600 000 рублей, или принудительные работы от 2 до 5 лет, если будет доказано, что там была группа лиц. Вот тут бы и пригодились паспорта болельщиков, кстати. Виновные были бы вычислены через 10 минут. А вообще, это такие же расисты-негодяи, как и те мерзавцы, которые в некоторых странах отказываются лечить россиян, - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.