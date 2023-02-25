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Российская премьер-лига осудила инцидент в Ульяновске

Лига выступила со специальным заявлением.
25 февраля 2023 19:59
автор: Александр Евграфов

Российская премьер-лига выступила со специальным заявлением по поводу инцидента в Ульяновске во время матча 1/4 финала розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России.

«РПЛ осуждает проявление расизма на матче ФОНБЕТ Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», - говорится в заявлении.

Во время матча «Волга» - «Зенит» на поле бросили банан рядом с бразильским полузащитником петербургской команды Венделом. Позднее сообщалось, что данный эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Ранее руководство «Волги» дало поручение службе безопасности клуба найти виновного.

источник: «Советский спорт»
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