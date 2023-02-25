Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Португальский футболист Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака»

Встреча, прошедшая в Абхе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Роналду отличился на 18-й, 23-й и 44-й минутах матча, забив первый мяч с пенальти.

На счету португальца уже восемь мячей в пяти проведенных матчах за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии. Благодаря хет-трику он занимает четвертое место в споре лучших бомбардиров лиги.

«Аль-Наср» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 16 матчей, и набрав 43 очка, лидирует в чемпионате, обойдя на два балла «Аль-Иттихад».