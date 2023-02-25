«Наполи» в меньшинстве победил «Эмполи», увеличив отрыв от «Интера» до 18 очков в Серии А

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев.

В составе победителей отличился Виктор Осимхен (28-я минута). Также один мяч в свои ворота отправится игрок хозяев Ардиан Исмайли (17).

Отметим, что на гости на 67-й минуте остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Мариу Руй.

Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая миланский «Интер» уже на 18 очков. Подопечные Паоло Дзанетти находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре «Наполи» примет дома «Лацио» (3 марта), а «Эмполи» сыграет в гостях с «Монцей» (4 марта).