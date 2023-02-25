Матч ФОНБЕТ Кубка России «Урал» - «Ростов» начнется с минуты молчания об Алексееве

Ответный матч 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» начнется с минуты молчания в память об экс-вратаре молодежного состава уральского клуба Давыде Алексееве, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Алексеев скончался в возрасте 19 лет. Он являлся воспитанником академии «Урала», выступал за «Урал-2» и за молодёжную команду.

В 2021 году Алексеев принял участие в сборах с основной командой и сыграл в товарищеских матчах. Последним клубом игрока было «Динамо» из Владивостока.

Свои соболезнования в связи со смертью молодого голкипера выразил и Российский футбольный союз.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 27 февраля.