Главный тренер «Атлетико» Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги по количеству матчей в одном клубе

Матч 23-го тура чемпионата Испании стал для главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне 425-м во главе «матрасников», сообщает пресс-служба Ла Лиги.

У 52-летнего специалиста стало больше всего матчей в качестве тренера одной команды. Симеоне побил рекорд Минеля Муньоса, который провел во главе «Реала» 424 матча.

Также Симеоне сравнялся с Луисом Арагонесом, по числе матчей во всех турнирах на посту главного тренера «Атлетико» - 612.

«Атлетико» с 41 очком занимает четвертое место в чемпионате Испании. В матче 23-го тура «Атлетико» играет с «Реалом».