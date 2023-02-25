Гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Борнмут» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Борнмута» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

В составе победителей отличились Хулиан Альварес (15-я минута), Эрлинг Холанд (29) и Фил Фоден (45). У хозяев отметился Жефферсон Лерма (83). Также один мяч в свои ворота отправил Крис Мефам (51).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 55 очками осталась на второй позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Гари О'Нила находятся на 19-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Ньюкасл», а «Борнмут» сыграет в Лондоне с «Арсеналом». Оба противостояния состоятся 4 марта.