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«Реал» в большинстве не смог обыграть «Атлетико» в матче Ла Лиги

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
25 февраля 2023 22:26

«Реал» на своем поле принимал «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Альфаро Родригес (85-я минута). У гостей забитым мячом отметился Хосе Мария Хименес (78).

Отметим, что на 67-й минуте «матрасники» остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Анхель Корреа.

Таким образом, команда Карло Анчелотти с 52 очками осталась на второй позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 42 очка.

В следующем туре «Реал» отправится на выезд к «Бетису» (5 марта), а «Атлетико» сыграет в Мадриде с «Севильей» (4 марта).

источник: «Советский спорт»
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