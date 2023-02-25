«Реал» в большинстве не смог обыграть «Атлетико» в матче Ла Лиги

«Реал» на своем поле принимал «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Альфаро Родригес (85-я минута). У гостей забитым мячом отметился Хосе Мария Хименес (78).

Отметим, что на 67-й минуте «матрасники» остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Анхель Корреа.

Таким образом, команда Карло Анчелотти с 52 очками осталась на второй позиции турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 42 очка.

В следующем туре «Реал» отправится на выезд к «Бетису» (5 марта), а «Атлетико» сыграет в Мадриде с «Севильей» (4 марта).