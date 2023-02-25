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Артета - о победе над «Лестером»: «Арсенал» был великолепен

«Канониры» обыграли своего соперника со счетом 1:0.
25 февраля 2023 22:47

Главный тренер «Арсенала» Микеле Артета дал комментарий после победы своей команды над «Лестером» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Должны были создать гораздо больше моментов и забить больше голов. В обороне сегодня мы были великолепны», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Микеля Артеты с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Эвертон» (1 марта), а «Лестер» отправится в гости к «Саутгемптону» (4 марта).

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Артета - о победе над «Лестером»: «Арсенал» был великолепен
«Канониры» обыграли своего соперника со счетом 1:0.
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