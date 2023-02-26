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Анри жалеет, что ему не удалось поработать с Моуринью 

По мнению француза, 60-летний специалист умеет правильно мотивировать футболистов.
26 февраля 2023 08:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Аренала» Тьерри Анри признался, что расстроен из-за того факта, что он никогда не выступал под руководством Жозе Моуринью.

Отмечается, что португальский специалист долгое время являлся главным тренером «Челси», в то время, когда француз играл за «Арсенал».

«Мне бы очень хотелось поработать с ним. Он настоящий мотиватор, который может пробудить в тебе лучшие качества. Иногда мне этого не доставало», – приводит слова Анри итальянская пресса.

Добавим, что в настоящее время Моуриньо возглавляет «Рому». Римский клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка после 23 матчей.

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